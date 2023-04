Pioli punta su San Siro: "I nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Champions League con il Napoli, soffermandosi sull'importanza del proprio pubblico: "Scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo. Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo Scudetto. Quindi sognare ci fa bene".