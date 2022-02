Pioli punta sulla continuità: da qui a fine stagione pochi cambi e ben studiati

Equilibrio trovato, pochi cambi e ben studiati. Come riporta Tuttosport, da qui a fine campionato mister Pioli cercherà di toccare il meno possibile la struttura della sua squadra. Il tecnico rossonero ha trovato una base forte ed equilibrata: nelle prove tattiche di ieri a Milanello, in vista della gara contro la Salernitana, non ci sono state delle novità reali rispetto alla partita di domenica scorsa contro la Sampdoria. Pioli, dunque, ha scelto di puntare sulla continuità.