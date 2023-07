Pioli: "Qualcosa dovrà ancora succedere sul mercato sia entrata che in uscita"

"Il Milan mi piace molto. Sono arrivati giocatori forti: Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, mi piace come si stanno inserendo. Qualcosa dovrà ancora succedere sul mercato sia entrata che in uscita”, ha annunciato il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa dopo il 3-2 contro il Real Madrid nell'amichevole negli Stati Uniti d'America. “Però mi piace come si sta formando il gruppo”.