Pioli: "Quest'anno bene in Europa, meno bene in campionato. Terzo anno di fila in Champions il nostro obiettivo"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan attuale è ai quarti di Champions League, traguardo raggiunto di nuovo dopo 11 anni, ma indietro in campionato. Mister Pioli ne parla così in conferenza alla vigilia di Milan-Salernitana: "Rispetto alla passata stagione stiamo facendo meglio in Europa e meno bene in campionato. Riuscire a mettere in Champions il Milan per tre anni di fila è un nostro obiettivo. D'ora in avanti ogni partita sarà pesante e importante, dobbiamo spingere già da domani sera".