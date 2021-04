Pioli: "Questo Milan giovane fa delle cose straordinarie"

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "Abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che le partite che ci aspettano sono molto difficili. Abbiamo sprecato troppo, tanto. Potevamo chiuderla nel primo tempo e soffrire meno nella ripresa": così il tecnico del Milan Stefano Pioli, a Dazn, dopo la vittoria contro il Genoa a San Siro. "Sono già 3-4 gare che non lottiamo per lo scudetto - ammette il tecnico - l'Inter ci ha preso troppi punti per poterlo pensare. Siamo la terza squadra più giovane in Europa, ma gli unici sopra il decimo posto. Quello che stiamo facendo è qualcosa di incredibile ma dobbiamo stringere ancora i denti". (ANSA).