Pioli racconta un retroscena sul suo arrivo al Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il suo intervento ai canali ufficiali del Milan in occasione della firma sul rinnovo fino al 2025, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha raccontato anche un curioso aneddoto riguardante il giorno del suo arrivo nel club: "Cosa ho provato quando mi ha chiamato Maldini? Molta emozione... ero in trattativa con altre due squadre italiane, ero in difficoltà nello scegliere perché erano due squadre dello stesso livello, delle stesse ambizioni. Paolo mi ha chiamato per incontrarmi e io sono venuto subito a Milano. E' una persona seria, col Milan nel dna. Quando parla dice sempre cose pertinenti, intelligenti e utili al nostro lavoro. Ci ha messo poco a convincermi. Ci conosciamo sempre meglio con lui e Massara, ci confrontiamo molto sulla squadra, su come giocare, sui calciatori, è un confronto sempre rispettoso anche nei pareri diversi. Quando ognuno mette a disposizione di tutti le proprie competenze per il bene del gruppo è sempre un bene".