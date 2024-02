Pioli raggiungerà domani Sacchi a 220 panchine nel Milan: "Molto soddisfatto ed orgoglioso"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Napoli, Stefano Pioli ha dichiarato sul ruolo di allenatore:

Domani raggiunge Sacchi a 220 panchine...

"Sacchi ha rappresentato nella sua epoca un allenatore fantastico, un innovatore. Raggiungere un allenatore così importante nella storia del calcio e nella storia del Milan non può che essere molto gratifcante per me. Ne sono molto soddisfatto ed orgoglioso".

Vieri dice che il ruolo dell'allenatore è molto complicato: meriti degli altri quando si vince, demeriti suoi quando si perde. Come ti poni verso questo discorso?

"Ognuno parla per sé. Io faccio quello che amo, è la mia passione. Ho avuto la fortuna di divertirmi da calciatore e la fortuna di portare avanti questa carriera da allenatore. Ci sono aspettative, critiche e pressioni. È così tanto il piacere di lavorare tutti i giorni con i miei calciatori che poi le altre cose sì arrivano, ma arrivano sicuramente in modo inferiore rispetto alla soddisfazione, alla curiosità e la volontà di lavorare con i miei giocatori, apprendendo anche da loro. Per me sono molte di più le cose positive, è normale che ci siano le critiche. Per me conta molto come ci rapportiamo e come lavoriamo, ho sempre avuto la fortuna di allenare un gruppo di persone speciali. È sempre stata una nostra base molto solida, mi gratifica e mi fa stare bene fino alla domenica. Poi la domenica lo sappiamo tutti cosa significa vincere, pareggiare o perdere quando alleni il Milan. Le cose positive me le godo tutte, le emozioni che provo sono davvero profonde".