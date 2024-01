Pioli: "Razzismo? Ci deve essere la certezza della pena per chi fa certe cose. Maignan è sereno"

In merito ai noti fatti di Udine, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Complimenti all'Udinese Calcio per come si è comportata e per come ha gestito la situazione. Ci deve essere la certezza della pena per chi fa certe cose, questi episodi devono essere cancellati.

Tutto ciò che è stato fatto verso Mike, anche dal nostro club, va portato avanti perché è il momento di agire con fermezza. Mike l'ho trovato sereno, forte, fiero del sostegno ricevuto da tutto il mondo e da tutto l'ambiente calcistico. Ha lavorato molto bene".