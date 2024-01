Pioli recupera due infortunati: Pellegrino con la Primavera alle 13

Alessandro Florenzi, Marco Sportiello e Olivier Giroud faranno parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani sera contro l'Udinese. I primi due hanno recuperato dai rispettivi infortuni muscolare, mentre il centravanti francese era stato in dubbio nei giorni scorsi per la febbre, ma ha pienamente recuperato e sarà titolare al centro del tridente milanista.

Marco Pellegrino sarà invece aggregato anche per questo week-end alla Primavera rossonera di Ignazio Abate che sarà impegnato domani alle 13 in trasferta sul campo dell'Atalanta.