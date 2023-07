Pioli ricorda Berlusconi: "Ha sempre avuto un amore incredibile per il Milan"

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

Stefano Pioli, nel corso della sua conferenza stampa di inizio stagione a Milanello, ha ricordato anche Silvio Berlusconi recentemente scomparso: "Ho saputo della notizia che ero sull'aereo per le Maldive. In questi anni di Milan, Berlusconi mi ha chiamato spesso. L'ultima volta qualche giorno prima della sua scomparsa. Ha sempre avuto un amore incredibile per il Milan. Tutti i milanisti hanno perso un punto di riferimento. Ho parlato con Galliani. Siamo contenti di partecipare al trofeo Silvio Berlusconi".