Pioli ricorda la corsa dopo il gol di Giroud all'Inter: "Mi sembro un po' Mazzone..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato protagonista dello speciale 'I Re del calcio' in onda su SportMediaset e si è così espresso sulla corsa dopo il gol di Giroud all'Inter: "Rivendendola mi sembro un po' Mazzone quando fece la corsa, il passo più o meno è quello... Noi siamo partiti per vincere il campionato, perché l'anno precedente eravamo arrivati secondi e volevamo migliorare il nostro piazzamento. Arrivare al girone di ritorno in un derby, in cui sei sono di sette punti e potevi andare potenzialmente a meno 10... vincerlo così è stato importante per la stagione".