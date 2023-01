Pioli ricorda Vialli: "Persona generosa, tenace e coerente"

MilanNews.it

Mister Pioli, durante la conferenza stampa per Milan-Roma, ha ricordato così Gianluca Vialli, scomparso ieri: "Ci ho giocato insieme nell'Under 21, ci siamo affrontati tantissime volte, l'ho marcato spesso. il 2023 non è iniziato bene, perdiamo un campione di sport e di vita per tutti i valori che ha sempre trasmesso. Una persona generosa, corretta, tenace, coerente. Una tristezza forte, mi sento di fare le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. È stato tanta roba".