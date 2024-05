Pioli ripensa ancora alla Roma: "I rimpianti ci sono sempre. Non ci siamo espressi come potevamo"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma sabato 17 alle 20.45 allo stadio "Olimpico - Grande Torino".

Può vincere il Milan la Champions League nei prossimi anni?

"È difficile. Io credo che il Milan ce la possa fare, anche se il livello è molto alto. Quest'anno, però, abbiamo avuto un esempio chiaro: il Dortmund è quinto a 25 punti dal Leverkusen ed è in finale, anche se il Real è favorito. Ora Ancelotti si toccherà (ride, ndr). Noi dobbiamo fare l'altro scalino".

Ha pensato allo 0-7 di tre anni fa a Torino?

"Non è nella mia testa ancora riavvolgere tutto il nastro..."

Ha ripensato alla Roma?

"I rimpianti ci sono sempre. La squadra ha dato il massimo, però in quelle due partite con la Roma la squadra non è riuscita ad esprimersi come può".