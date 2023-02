MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza, soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: "La sua condizione sta migliorando. Anche domani sarà a disposizione". Lo svedese era stato convocato per la prima volta contro il Torino dopo otto mesi fermo ai box per l'intervento al legamento del ginocchio.