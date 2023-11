Pioli ritrova la Fiorentina: questi i numeri a San Siro contro la viola

Il Milan si prepara all'importante sfida di sabato sera a San Siro contro la Fiorentina, in quello che dovrà risultare come il match della svolta in Serie A da parte dei rossoneri, dopo aver conquistato solo 2 punti nelle ultime 4 partite. Per Stefano Pioli giocare contro la viola non è mai cosa banale, infatti l'attuale tecnico del Milan è stato sulla panchina dei toscani dal 2017 fino al 2019, ottenendo tra l'altro buoni risultati.

Questi i precedenti di Milan-Fiorentina giocati a Milano con Pioli allenatore rossonero: Milan-Fiorentina 2-0 stagione 2020\2021, Milan-Fiorentina 1-0 2021\2022 e Milan-Fiorentina 2-1 della passata stagione.