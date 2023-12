Pioli rivela cosa ha detto a Simic dopo il gol segnato

vedi letture

Il Milan ritrova il sorriso in campionato. Dopo il passo falso contro l'Atalanta e la vittoria in Champions, i rossoneri tornano alla vittoria in Serie A con una bella prestazione contro il Monza a San Siro. I rossoneri hanno vinto 3-0 grazie ai gol di Reijnders, del debuttante Simic e di Okafor. Ci sono comunque due note amarissime, gli infortuni dello stesso Okafor e di Pobega che ora andranno valutati. Le parole di Stefano Pioli su DAZN al termine della gara.

Sull'esordio e il gol di Simic: "Simic avrebbe giocato oggi perché Kjaer rientrava da un infortunio. Pobega poi ha avuto qualche problemino... Ha esordito molto bene al di là del gol: ha fatto una prestazione di personalità e non è facile esordire a San Siro. Gli ho detto di stare attento dopo il gol e di continuare con concentrazione e che non era ancora finita. Un bel lavoro del settore giovanile: ci sono tanti giocatori di prospettiva e devono contiunuare a lavorare con questa serietà e volontà. Devono sfruttare queste situazioni e noi dobbiamo avere pazienza con loro"