Pioli rivela: "Pulisic mi piacerebbe molto da trequartista, ma..."

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di Coppa Italia e vinto per 4-1 dai rossoneri a San Siro.

Prove di 4-2-3-1 con Leao, Pulisic e Chukwueze nel finale?

"C'era anche all'inizio, noi variamo molto. Pulisic mi piacerebbe molto trequartista, è un giocatore molto intelligente. Adesso però la partenza di Chukwueze ci chiude una soluzione in più, però vedremo"