Pioli: "Romero è entrato molto bene, non solo per il gol. Su Simic..."

Al termine dell'amichevole persa 3-2 dal suo Milan contro il Real Madrid, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa anche di alcuni singoli, in particolare di Luka Romero e del giovanissimo difensore Simic. Ecco le sue parole riportate da gazzetta.it: "Romero è entrato molto bene. Non solo per il gol. Simic? Ha saputo solo stamattina che avrebbe giocato. Sta lavorando molto bene".