Pioli scherza con i giornalisti: "Aspettate ancora un'altra settimana. Dopo aver rotto le scatole finora..."

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma sabato 17 alle 20.45 allo stadio "Olimpico - Grande Torino".

Non farti ammonire domani... (Pioli è diffidato, ndr)

"Eh questa me la sono segnata. Abbiate pazienza, avete aspettato fino ad ora rompendo le scatole parlando del futuro. Aspettate un'altra settimana".

Questa squadra ha un futuro?

"Non dovete farle a me queste domande. Giroud giocherà l'ultima partita, non domani dall'inizio: mi auguro possa arrivare a 50 gol. Il rapporto che ho creato e avuto con i giocatori è veramente profondo, che va anche al di là di ciò che abbiamo fatto o non fatto... Non posso che essere grato e felice. Io faccio questo lavoro qua per emozionarmi e io mi sono emozionato qua; questo va al di là di qualsiasi risultato, di qualsiasi critica, di qualsiasi gloria o beneficio. Per questo dirò sempre grazie ai miei giocatori".