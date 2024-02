Pioli scioglie i dubbi sulla lista UEFA, è Simic a rimanere fuori

Dopo la chiusura del mercato il Milan deve presentare alla UEFA la lista dei 25 giocatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta di Europa League, con un massimo di tre cambi rispetto a quella presentata a settembre 2023 per la fase a gironi di Champions. C'era un solo dubbio: Bennacer e Gabbia inseriti sicuramente, bisognava capire se l'ultimo cambio sarebbe stato usato per Terracciano (per Caldara) o Simic (per Kalulu).

In conferenza stampa mister Pioli ha sciolto i dubbi, dicendo che Simic non sarà inserito. Di seguito quindi la lista:

NON FORMATI (17 su 17): Maignan, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Tomori, Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao, Okafor, Jovic.

FORMATI ITALIA (4 su 4): Sportiello, Mirante, Florenzi, Terracciano

FORMATI MILAN (3 su 4): Calabria, Gabbia, Pobega