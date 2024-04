Pioli scudo per Leao, Behrami: "L'ha sempre protetto e coccolato, ma non significa che è sempre un bene"

Gol, assist, prestazioni convincenti e tanto altro: Rafa Leao è, inevitabilmente, sempre al centro dei discorsi che riguardano il Milan. non può essere altrimenti, dal momento che si tratta di sicuro del calciatore più talentuoso della Serie A, oltre ad indossare la maglia rossonera numero 10. Ed è anche normale che calciatori di questo calibro polarizzino, soprattutto quando attraversano periodi di forma meno positivi. Al Milan però Rafa ha trovato un ambiente ideale per crescere, che, allenatore in primis, l'ha sempre difeso e continua a farlo.

Nel post partita di Fiorentina-Milan su DAZN l'ex viola Valon Behrami commenta così le parole al miele di Pioli verso il portoghese sempre e comunque: "Quanto è importante questa difesa? Tanto, soprattutto dal punto di vista caratteriale. L’ha sempre protetto e coccolato. È stato uno scudo per lui. Non significa che è sempre un bene però. Non credo che determini la crescita di un giocatore il difenderlo sempre. Magari fuori lo difende, ma “dentro”…”.