Pioli: "Se il gioco del Milan si è involuto? No. I risultati fanno cambiare i giudizi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il pensiero di chi dice che il gioco del Milan si è involuto: "Se il gioco del Milan si è involuto? No non la penso così. I risultati fanno cambiare i giudizi. Uno dei miei obiettivi era quello di dominare di più le partite e ci stiamo riuscendo. Nelle ultime due partite abbiamo preso gol in transizione e su questo dobbiamo fare meglio. Per quello che facciamo durante la partita dobbiamo segnare di più".