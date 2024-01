Pioli, sei sulla scia dei grandi: le statistiche dell'attuale allenatore rossonero

Il Milan vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Questo il curioso focus relativo all'attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli.

Infatti, Stefano Pioli ha vinto 100 dei 166 match alla guida del Milan in campionato, diventando solo il quinto allenatore a riuscirci con i rossoneri in Serie A: dopo Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello e Nils Liedholm. Tra questi, quello ad aver tagliato il traguardo delle 100 vittorie impiegando meno partite è stato Carlo Ancelotti (165).