Pioli "sembra confuso", le pagelle dei principali quotidiani sportivi

Stefano Pioli è stato oggetto di valutazioni negative nella pagelle pubblicate questa mattina dai principali quotidiani sportivi e non. Gazzetta, Tuttosport e CorSport rifilano tutti un 5 al tecnico rossonero. Ad andarci più pesante con il giudizio è però Tuttosport che scrive: "Bene nel primo tempo, il crollo totale nella ripresa. Sembra confuso: inspiegabile mettere Musah su Banda anziché Florenzi. Il Var e Abisso lo salvano". Anche la Gazzetta non va per il sottile: "Dovrà cominciare a chiedersi il perché di questo su e giù".

LE PAGELLE DI PIOLI

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttomercatoweb: 5

MilanNews.it: 5