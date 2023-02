Pioli: "Senza compattezza sarebbe stato più difficile riprenderci. Champions? Pensiamo a passare il turno"

Stefano Pioli, a margine dell'evento in cui gli è stata consegnata la Panchina d'Oro 2021-2022, ha rilasciato queste dichiarazioni: "La soddisfazione è tanta. Essere votato dei propri colleghi è una sensazione di orgoglio, fa molto piacere. Per il lavoro che abbiamo fatto credo che sia meritata: la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me, perché a Milanello si lavora in modo preciso, in modo professionale ma con grande condivisione, con grande fiducia e onestamente a tutti i tifosi del Milan: l'anno scorso è stato facile e bello essere tifosi; quest'anno lo è stato un po' meno ma soprattutto nei momenti difficili si sono dimostrati veramente dei tifosi unici".

Sull'essere usciti dal mese nero di gennaio: "Col lavoro, cercando di risolvere dei problemi che le ultime partite avevano dimostrato, e con la disponibilità del giocatori e soprattutto con la coesione del gruppo, altrimenti, nei momenti difficili, se non c'è questa compattezza sarebbe stato anche più difficile riprenderci".

Sullo scudetto: "Piacerebbe rivincere un'altra panchina d'oro, però ho visto che per vincere bisogna vincere. La stagione è ancora lunga, abbiamo i nostri obiettivi, abbiamo da rigiocare la Champions anche l'anno prossimo, abbiamo la Champions da conquistare, da voler superare questo turno dove abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare; poi a Londra sarà una partita veramente complicata, ma anche allo stesso tempo molto stimolante. Ci sono tante cose che questa stagione può ancora dire, bisogna pensare una partita alla volta e per i giudizi c'è c'è ancora tempo".

Sul continuare: "Fin quando riuscirò ad emozionarmi, facendo questo lavoro. Con la con la passione che ho non mi pongo limiti, devo pensare continuamente a cercare di migliorarmi, cercare di proporre sempre situazioni nuove o comunque situazioni migliori per permettermi di di crescere ancora. Non sono più giovane, ma dentro mi sento giovanissimo quindi ho tanta voglia da fare. Non ho nessuna rivincita. Sono molto soddisfatto di quello che che ho fatto, voglio fare sempre di più".

Su Firenze: "Firenze per me ha rappresentato tanto, anche perché è stata la tappa più lunga da calciatore e una tappa importante da da allenatore. Ne sono uscito sicuramente rafforzato, col cuore pesante diverso".

Champions obiettivo? "L'obiettivo deve essere superare questo turno. Sarà ancora difficile, abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita ed è un rimpianto non aver segnato secondo gol. Aver impedito agli avversari di non tirare in porta non succede tante volte in Champions. Abbiamo avuto l'occasione per fare il secondo gol, però ce la giocheremo con le nostre armi, con grande convinzione e con grande spirito, perché è sicuramente un obiettivo".