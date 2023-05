Pioli senza rimpianti: "Il percorso ci ha dato tante soddisfazioni, lavoriamo per crescere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Sky Sport commentando anche il percorso affrontato dai rossoneri in questa stagione: “È chiaro che il percorso che abbiamo fatto ci ha dato tante soddisfazioni, con un gruppo giovane e una società che ha tenuto i bilanci in utile. Siamo il Milan comunque, vogliamo essere competitivi in Italia ed in Europa, in campionato abbiamo avuto qualche battuta a vuoto. Sono comunque orgoglioso di quello che hanno fatto club, dirigenti e giocatori, so quanto stiamo lavorando per crescere. Sono sicuro che da questa stagione impareremo molto di più rispetto a quella in cui abbiamo vinto lo Scudetto”.