Pioli sfida il Monza: "Dobbiamo giocare con fiducia, è un'occasione che va sfruttata"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto alla vigilia della sfida con il Monza, commentando la difficoltà dell'impegno in casa dei brianzoli: "Vanno fatti i complimenti a Palladino per il lavoro che sta facendo. Dovremo stare attenti domani. All'andata il risultato è stato largo, ma per stata una gara difficile. Noi dobbiamo giocare con fiducia: è un'occasione che va sfruttata e per fare tanti punti. Massimo rispetto per una squadra che gioca bene".