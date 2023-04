Pioli sfida il Napoli: "La squadra sta bene, vogliamo dare tutto in Champions League"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv dopo la gara contro il Bologna commentando la prestazione dei rossoneri: "Sono soddisfatto per come si sono fatti trovare i ragazzi, se ho fatto questa scelta è perché li vedo tutti i giorni e conosco le loro qualità, ma dovevamo vincere. Tutto andrà sulla partita di Napoli che può determinare un momento importante della nostra stagione. La squadra sta bene, ora vogliamo dare tutto per questa partita".