Pioli sfida la Salernitana: "Affronteremo la gara con decisione, mi fido dei miei ragazzi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana, soffermandosi sull'impegno della sfida con i campani. "Affronteremo la gara con decisione. E' una squadra che ha messo in difficoltà tutte le squadre, hanno 9 punti in più dell'anno scorso. Ma mi fido dei miei giocatori e penso che faremo una bella partita".