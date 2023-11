Pioli si accusa: "Se i risultati non vengono devo lavorare meglio"

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel post partita di Milan-Udinese, si è preso le responsabilità della sconfitta e del momento non positivo dei rossoneri. Le sue parole: "Io credo che tanti discorsi che si fanno, ed è anche giusto così, sono quasi tutti indirizzati a risultato. Fino a dieci giorni fa nessuno parlava dell'assenza della società o che Pioli era solo. Io mi concentro sul campo e lì possiamo fare meglio sicuramente.

Io mi concentro sul livello di gioco che deve migliorare e che non può essere quello di stasera. Sul resto sapete su come la pensa di Zlatan, su come mi sta facendo lavorando il club. Io ho tutto per lavorare bene e se i risultati non vengono vuol dire che devo lavorare meglio e che le responsabilità sono mie. Me le prendo"