Pioli si affida all'esperienza: Kjaer in vantaggio su Kalulu

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della partita di questa sera contro l'Inter, valida per la Supercoppa Italiana, Stefano Pioli sembra che si affiderà all'esperienza, perlomeno in difesa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Simon Kjaer sarebbe in vantaggio su Pierre Kalulu per una maglia da titolare nel derby. Il francese classe 2000 ha avuto qualche passaggio a vuoto nelle ultime uscite specialmente nelle palle inattive, su cui il danese per Pioli dovrebbe essere più preparato.