Pioli si carica: "Vogliamo essere ambiziosi perchè sono arrivati giocatori forti"

vedi letture

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Bologna-Milan, ha parlato degli rinforzi rossoneri per questa stagione: "Sono contento dei giocatori che sono arrivati: non dobbiamo dimenticare che abbiamo cambiato circa 20 giocatori tra uscite ed entrate. Ho chiesto a chi è rimasto di fare il massimo per far adattare i nuovi e ai nuovi di fare il massimo per adattarsi. Ci tengo a salutare tutti i miei ex giocatori che hanno preso altre strade. Ora inizia un'altra stagione. Vogliamo essere ambiziosi perché sono arrivati giocatori forti"