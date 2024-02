Pioli si fida del suo tridente: i due primati del trio Pulisic, Giroud, Leao

Nella gara di domani sera contro il Rennes, l'allenatore rossonero Stefano Pioli si affiderà ancora una volta al tridente titolare Pulisic, Giroud, Leao. Il Diavolo vuole andare fino in fondo in Europa League e per questo l'allenatore sceglie i migliori nel loro ruolo, come viene dimostrato anche dai numeri che i tre hanno messo insieme nel corso di questa stagione fino a questo momento.

In particolare il tridente Pulisic-Giroud-Leao è il più presente di tutta la Serie A. In generale, su 30 partite di campionato e Champions, Pioli si è fidato dei tre giocatori per ben 21 volte. Ed è stato ripagato, specialmente per quanto riguarda gli assist. Nessun altro tris di attaccanti o di altri ruoli, infatti, ha fatto registrare una maggiore mole di assist, 20.