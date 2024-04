Pioli si gode Pulisic: "Ha atteggiamenti fantastici: professionista esemplare"

Grande prestazione del Milan nell'ultima sfida prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League che giocherà a San Siro contro la Roma. I rossoneri hanno archiviato senza troppi patemi la pratica Lecce con un 3-0 secco, grazie alle reti del 9, del 10 e dell'11: Giroud, Leao e Pulisic. Al momento i rossoneri sono a più 9 punti sulla Juventus terza in classifica e che domani scenderà in campo. Al termine della sfida il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole.

Si aspettava di portare a Milano un giocatore come Pulisic? “Devo dire che quando faccio riunioni video per spiegare ad un giocatore quello che è il nostro percorso e le nostre idee difficilmente mi sbaglio sulle sensazioni personali e caratteriali. Pulisic è un giocatore di qualità, lo conoscevo già. Ma quando ci siamo parlati 2-3 volte ho sentito qualcosa di molto positivo. Ho visto in lui volontà, curiosità. Ho trovato tutto quello che avevo sentito. Non è un ragazzo che si apre tantissimo, non è quello che fa la differenza ma ha gli atteggiamenti. Ha atteggiamenti fantastici, per la squadra e per tutti. Un lavoratore ed un professionista esemplare come tutti i giocatori del Milan, questo ha fatto salire il livello di professionalità, di serietà che aiuterà il gruppo a diventare sempre più forte. Poi a volte i risultati arrivano, a volte no… Tra entrate e uscite abbiamo cambiato più di 20 giocatori, non è stato semplice. È il Milan che speravo? Ci siamo vicini. Ora se stiamo bene dobbiamo alzare il livello, ora ci sono partite per cui il livello deve essere molto alto”.