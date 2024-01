Pioli: "Sia Jovic che Okafor possono giocare con Giroud"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sull'attacco del Milan:

Manca un attaccante fisico oltre Giroud?

"I nostri attaccanti si sposano bene con Giroud. Sia Jovic che Okafor possono giocare con Giroud. Se manca Oli mancano determinate caratteristiche, non credo che Jovic sia molto diverso da Giroud come caratteristiche. Non ha la stessa stazza ma è molto bravo a tenere la palla e ad aprire. Diventa difficile acere due giocatori veramente simili come caratteristiche. Siamo riusciti ad essere pericolosi sia con che senza Olivier".

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: Sabato 26 gennaio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214), Sky Sport

Web: MilanNews.it