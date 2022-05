Pioli: "Siamo concentrati e motivati, dobbiamo continuare così"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, soffermandosi sulle proprie sensazioni e su quelle del gruppo rossonero: "Sono convinto che si sentono come mi sento io, concentrati e motivati. Saliremo sul pullman con grande positività ed energia perché avremo un popolo che ci sosterrà per 95 minuti. Quando le cose funzionano è perché tutte le componenti di un club vanno in un'unica direzione e dobbiamo continuare così".