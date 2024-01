Pioli sicuro: "I tifosi del Milan sono i migliori del mondo"

vedi letture

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTV nel post partita di Milan-Cagliari di Coppa Italia. Il 4-1 finale garantisce i quarti ai rossoneri. Le riflessioni di Pioli partono dalla sua esperienza in Coppa Italia negli anni scorsi: "Bene ma non benissimo, quest'anno proveremo a fare meglio. Le scelte sono dovute al nostro momento, non volevo rischiare giocatori affaticati per evitare gli infortuni. Chi ha giocato meritava quest'occasione per come lavora. Sono soddisfatto della partita, ora giocheremo i quarti e proveremo ad andare in fondo".

Sul sostegno di San Siro: "Sui nostri tifosi è difficile spendere altre parole, sono i migliori del mondo. Nei momenti delicati dove sarebbe facile mollare allenatore e giocatori, loro sono i primi a crederci e a sostenerci, poi è chiaro che pretendono un certo tipo di prestazione perchè sanno che ne siamo in grado".