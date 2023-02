Pioli sicuro: "Voglio arrivare a 1000 panchine da allenatore del Milan, è un obiettivo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, soffermandosi anche sul traguardo delle 800 panchine assolute da allenatore: "L'ho scoperto ieri sera che taglio un bel traguardo. 800 panchine non sono poche ma non voglio fermarmi qua. Voglio arrivare a 1000 panchine da allenatore del Milan, so che non sarà semplice ma l'obiettivo è quello. Continuo a credere che tutte le esperienze avute mi hanno fatto crescere. Poi chiaro, quando fai una partita in cui vinci uno scudetto in una squadra come il Milan quella rimane come punto di riferimento. Mi auguro che nel mio futuro ce ne siano ancora altre".