Pioli: "Sogno Champions nel cassetto, lo tireremo fuori al momento opportuno"

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Non abbiamo giocato male, ma sapevamo che la Roma in casa non subiva mai gol. Sapevamo che sarebbe stato difficile sbloccare la gara. Poi è chiaro che non è il risultato che volevamo, ma abbiamo alla fine abbiamo rimediato". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato su Dazn il pari con la Roma all'Olimpico. "Io credevo alla vittoria - ha poi aggiunto - In questo momento stiamo bene. Siamo un gruppo compatto e vogliamo fare bene". A chi gli chiede cosa è mancato oggi al Milan ha risposto "la giocata", aggiungendo come "troppe volte siamo andati subito fuori, invece bisognava andare dentro. Noi possiamo far meglio, ma per dare ritmo alla partita bisogna essere in due...".

Poi ha concluso parlando del finale di stagione: "Con la partita di oggi giocheremo 7 partite in 21 giorni. Bisogna pensare una partita alla volta. Il sogno Champions è nel cassetto e lo tireremo fuori al momento opportuno. Questa settimana è cominciata benino, ma ora abbiamo la Cremonese e poi tutte le altre. Le squadre in Europa stanno avendo difficoltà. Se vogliamo arrivare fra le prime quattro bisogna accelerare di più". (ANSA).