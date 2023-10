Pioli solo e squadra in crisi, il QS ragiona: "Serve Ibra?"

Il QS questa mattina ragiona sulla figura di Stefano Pioli e su chi potrebbe venirgli in aiuto. Il quotidiano titola: "E all'improvviso Pioli si ritrovò da solo". Un'affermazione vera solo a metà: senza dubbio nessuno della società è andato a parlare nè dopo la Juve nè dopo il Psg, ma ieri a Milanello il tecnico è stato festeggiato dalla dirigenza e dalla squadra per le 200 panchine e l'ad Furlani si è espresso con parole molto importanti nei confronti di Pioli. Ha fatto riferimento alle 220 gare con cui Pioli potrà superare Sacchi e al mese di maggio in cui ci si augura di festeggiare.

Eppure il QS si pone un interrogativo: "Serve Ibra?". Con l'addio di Maldini e di Massara si è persa un po' la figura che faceva da parafulmine tra la squadra e l'ambiente esterno, specialmente a caldo. Il fuoriclasse svedese, che conosce già l'ambiente e ha già incontrato i vertici rossoneri, potrebbe essere la figura ideale anche per infondere rinnovata fiducia nei giocatori. Questo il ragionamento del QS.