Pioli: "Sono 3-4 anni che l'Inter ha la rosa più forte del campionato..."

Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine di Milan-Inter.

Da dove partire per raccontare i 17 punti di distanza dall’Inter? “Si può analizzare bene, l’Inter ha perso solo una partita, e permettetemi di dire “per sbaglio”. Sono 3-4 anni che ha la rosa più forte del campionato, non credo che nessuno in questo possa avere dei dubbi. Noi siamo mancati nel mese in cui abbiamo perso due partite e pareggiato due, poi siamo mancati nella continuità di prestazione di alto livello. Questa è la realtà. Se la differenza tra l’Inter e le altre squadre è così notevole vuol dire che loro sono veramente forti e gli altri devono fare passi in avanti e sicuramente anche noi”.