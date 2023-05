MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Sampdoria, parlando anche di Olivier Giroud: "Fare tre gol dà fiducia, motivazione ed entusiasmo. Ma non sono mai mancate ad Oli. Contento per lui, per Brahim, per la squadra perché abbiamo messo in campo una prestazione giusta. Abbiamo sfruttato l'occasione".