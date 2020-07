Pioli: "Sono orgoglioso della fiducia ricevuta dal Milan. Dobbiamo continuare a lavorare così"

Nel lungo comunicato, diramato dal sito ufficiale del Milan, con cui è stato ufficializzata la conferma di Stefano Pioli sono state riportate anche alcune parole del tecnico emiliano. Queste la gioia di Pioli per il rinnovo: "Sono felice e orgoglioso della fiducia che ho ricevuto dal Milan. Voglio ringraziare tutti, compresi i nostri fan, che ci mancano molto allo stadio, ma con cui siamo sempre vicini e solidali. Come ho detto molte volte, il nostro futuro è oggi. Dobbiamo restare concentrati e determinati, essere uniti, essere una vera squadra. Siamo all'inizio di un percorso straordinario. Se continuiamo a lavorare in questo modo, cresceremo ancora e saremo sempre più competitivi".