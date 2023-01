Pioli: "Sono stati 10 giorni difficili, ma vogliamo reagire"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio, Stefano Pioli ha dichiarato sul momento del suo Milan: ""Quando alleni una squadra così forte le aspettative sono sempre altissime. Sono stati 10 giorni difficili, abbiamo giocato tanto, dovevamo fare di più Ora abbiamo due possibilità: o continuare a piangerci addosso o reagire. Noi stiamo facendo di tutto per reagire. Dobbiamo essere cinici e concreti in entrambi le fasi di gioco".