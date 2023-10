Pioli spiega come è nata l'idea di far giocare i terzini dentro al campo

Come è nata l'idea terzini che giocano dentro al campo? Pioli lo ha spiegato nella sua intervista a "Il nuovo calcio": "Da dove è nata questa idea? Dalla preparazione dei miei colleghi italiani. Dalla soluzione di giocare uomo su uomo di diversi avversari, soluzione che ti obbliga a trovare contromosse. Se affronti squadre che lavorano a uomo, devi pensare a come creare loro difficoltà, in caso contrario non ti resta che vincere tutti gli 1vs1. La prima volta che l'abbiamo fatto è stata contro l'Atalanta, abbiamo usato Calabria e Theo molto 'dentro' per portare via i loro esterni. E' chiaro che prendo spunto anche da quello che fanno in campo internazionale, Guardiola ha adottato spesso questa soluzione. L'importante per me è che i giocatori sappiano cosa devono fare.

Sono contenti di farlo. E abbiano le caratteristiche giuste, Calabria nasce mezzala. Se avessi esterni bassi di sola corsa, farei altro probabilmente. I giocatori vanno messi dentro un'organizzazione, dentro a dei principi, a dei concetti... che ti permettono di avere un determinato equilibrio. Dopo che è nata l'idea, si usano i video, si va sul campo e quando percepisci che la sentono loro è fatta".