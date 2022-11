Pioli spiega come mai il Milan sta subendo di più in difesa quest'anno

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Cosa deve essere sistemato in difesa? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Cremonese - gara valida per la 14esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Serve più attenzione e collaborazione. Parlare in campo è importante. Il gol contro lo Spezia è lampante, eravamo in superiorità ed è questione di comunicazione, di prestare attenzione ad ogni singolo dettaglio. Non possiamo essere imperforabili, ma più attenzione ci aiuterebbe. Abbiamo capacità di fare gol, non prenderne ci aiuterebbe a vincere".