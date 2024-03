Pioli spiega i compiti e le posizioni di Okafor in Milan-Empoli: "Contento si sia fatto trovare pronto"

Prestazione molto buona di Okafor e Pulisic contro l'Empoli, con il duo di esterni che ha creato anche il gol del vantaggio, decisivo, nel primo tempo. Nel post partita su DAZN mister Stefano Pioli parla della posizione dei due e dei compiti che gli aveva assegnato, soprattutto per quanto riguarda lo svizzero. Queste le sue dichiarazioni:

“Christian ci sta dando continuità, qualità, intensità, ritmo. È un giocatore di altissimo livello. Noah è stato molto bravo, avevamo preparato la partita per far sì che Theo si alzasse un po’ di più e lui accentrarsi di più vicino a Jovic. Poi quando abbiamo visto che Theo era seguito da Gyasi abbiamo preferito tenerlo basso e aprire di più Okafor ed è stato molto bravo negli uno contro uno. Poteva essere un po’ più bravo ad attaccare la porta quando Pulisic ha messo 2-3 palloni nel primo tempo. Ha fatto una bella prestazione, ha lavorato tanto per la squadra. Contento che si sia fatto trovare pronto”.