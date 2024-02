Pioli spiega il centrocampo di Milan-Rennes: "Adli e Bennacer sono usciti stanchi dall'ultima partita"

Contro il Napoli Adli e Bennacer, contro il Rennes Reijnders e Musah, con Loftus-Cheek come unico elemento di continuità nel centrocampo del Milan di queste due partite.

Nel pre partita di Milan-Rennes su Sky mister Stefano Pioli spiega le sue scelte per questa partita valida per l'andata dei PlayOff di Europa League: "Adli e Bennacer sono usciti stanchi dall'ultima partita, mentre Reijnders ha saltato la gara per squalifica. Le scelte sono le migliori per questa partita".