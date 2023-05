Pioli spiega il difetto principale del Milan di quest'anno

MilanNews.it

Perché quest'anno avete avuto tante difficoltà con le piccole? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria - gara valida per la 36esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Sto già valutando alcune conclusioni, abbiamo avuto delle difficoltà in questo tipo di partite".

Perché succede?

"È il nostro difetto più importante: per la mole di lavoro abbiamo finalizzato troppo poco; errori tecnici o di scelta, bisogna far meglio, soprattutto quando le difese sono chiuse. Noi siamo stati carenti nelle cose per determinare il risultato finale. Tutti hanno dato il massimo, qualcuno con prestazioni migliori, qualcun altro no. Fa parte di una stagione molto lunga e impegnativa che ci ha visto non all'altezza delle nostre possibilità".