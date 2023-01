Pioli spiega uno degli aspetti da migliorare per la rimonta Scudetto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport sulla fase difensiva: Siamo passati a 5 ma non siamo tornati a 4, con Dest siamo rimasti a 5. Stiamo subendo un po’ troppi gol su cross. È uno di quei 5 obiettivi che ci siamo dati per migliorare. Kalulu si fa attrarre dalla palla. Ma non contano i giocatori contano le posizioni e la comunicazione, quindi un gol che abbiamo subito come tanti in cui siamo nettamente in superiorità numerica e quindi un gol che si poteva evitare, e su questo si poteva evitare”.